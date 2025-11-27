Лукашенко: в плане США учтены Запорожская АЭС и золотовалютные резервы России

США провели «колоссальную работу» при составлении мирного плана по Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он считает, что план «составлен в спешке», и в нем надо «прописать все до мелочи». Господин Лукашенко убежден, что конфликт на Украине близок к окончанию.

Белорусский президент заявил, что «план работоспособный». По его словам, президент России Владимир Путин «признает, что это хорошая основа для переговоров». «Там много чего: и Запорожская станция, и золотовалютные резервы России…Там все учтено. Не без интересов США. Штрих Трампа, как экономиста, там присутствует»,— заверил он (цитата по БЕЛТА).

По мнению Александра Лукашенко, неправильно говорить, что «мнение и позицию России учли, а Украины — нет». Однако он уточнил, что этот план «надо представить в удобоваримом варианте». «Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен»,— пояснил президент Белоруссии.

Господин Лукашенко «как никогда верит», что конфликт в Украине скоро удастся урегулировать. Вместе с тем он отметил, что «это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять».

Официально США пока не раскрывают детали плана. Дональд Трамп упомянул, что концепцию мирного урегулирования сократили с 28 до 22 пунктов. Он уверяет, что американские переговорщики добились прогресса в переговорах с Москвой и Киевом. По данным Politico, в урезанном плане не оказалось требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России», и были убраны все «деликатные» территориальные вопросы.

Подробности — в материале «Ъ» «Мирный план распадается на пункты».