С экс-вице-мэра Бирска сняли запрет на государственную и муниципальную службу

Верховный суд Башкирии смягчил приговор бывшему заместителю главы администрации Бирска Сергею Гайтанову, которого ранее Бирский межрайонный суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). В апелляционной инстанции защите удалось исключить из его наказания двухлетний запрет на государственную и муниципальную службу, однако штраф в 300 тыс. руб. и три года лишения свободы в колонии общего режима остались в силе. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Гайтанову вменяется посредничество при передаче 30 тыс. руб. взятки от муниципального подрядчика теперь уже бывшей главе администрации Бирска Виктории Бурдиной за приемку работ.

Сама госпожа Бурдина помимо получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело повлекло ее отставку, которая случилась в апреле. Следующее заседание по делу назначено 11 декабря.

Идэль Гумеров