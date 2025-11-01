Уголовное дело экс-мэра Бирска направили в суд

Бирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшей главы администрации Бирска Виктории Бурдиной, обвиняемой в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как полагает следствие, в июне 2023 года Виктория Бурдина за 3,1 млн руб. продала объект культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова». Кадастровая стоимость здания составляла более 9 млн руб. Весной 2024 года новый владелец перепродал здание за 7,2 млн руб.

Также в июле-сентябре 2024 года глава администрации города велела директору муниципального учреждения заключить договор с компанией на обустройство светофора по улице Гагарина без проведения конкурсных процедур, отменив ранее объявленную закупку.

Кроме того, экс-мэр обвиняется в получении в декабре прошлого года через своего заместителя Сергей Гайтанова взятки в размере 30 тыс. руб. за принятие и оплату фактически невыполненных работ по благоустройству центральной аллеи в парке «Соколок».

Фигурантка уголовного дела не признала вину, ее уволили по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия. На время расследования по ходатайству следователя ее поместили под стражу.

В августе этого года суд приговорил Сергея Гайтанова к трем годам колонии, штрафу 300 тыс. руб. и запретил ему работу в госструктурах на два года.

Майя Иванова