Обвиняемый в убийстве генерала Москалика попросил прощения у его семьи

Игнат Кузин в ходе последнего слова сообщил, что не хотел взрывать бомбу, из-за которой погиб замглавы Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он заявил о раскаянии и попросил прощения у семьи погибшего, передает ТАСС.

Дело об убийстве Ярослава Москалика рассматривает в закрытом режиме 2-й Западный окружной военный суд. Игнату Кузину вменяют совершение теракта, прохождение обучения для его осуществления и участие в террористическом сообществе. Также фигуранта обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ и хранении поддельных документов.

По версии следствия, подсудимый по заданию украинских спецслужб арендовал квартиру в доме, где проживал генерал-лейтенант. В феврале 2025 года он купил машину, которую припарковал у подъезда дома военнослужащего. В автомобиль злоумышленник заложил взрывное устройство, которое дистанционно подорвали 25 апреля. Господин Москалик погиб на месте преступления.

Игнат Кузин признал вину. Как выяснилось, за убийство Ярослава Москалика ему обещали $18 тыс. и новые документы, по которым он бы смог жить в одной из стран Евросоюза. Гособвинение попросило суд приговорить обвиняемого к пожизненному сроку.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Новый паспорт и $18 тыс. за убийство».

Никита Черненко