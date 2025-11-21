Обвиняемому в убийстве генерала Москалика запросили пожизненное

Прокуратура попросила суд приговорить к пожизненному сроку Игната Кузина, которого обвиняют в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Кузина обвиняют в теракте, прохождении обучения для его осуществления, участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, а также хранении поддельных документов. Обвиняемый вину признал.

Уголовное дело в закрытом режиме рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. По версии следствия, по заданию украинских спецслужб Игнат Кузин снял квартиру в доме, где проживал Ярослав Москалик. В феврале 2025 года Кузин купил автомобиль и припарковал его у подъезда дома генерал-лейтенанта. В салоне машины находилось взрывное устройство, при детонации которого 25 апреля господин Москалик погиб.

