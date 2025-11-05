Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика признал вину

Игнат Кузин в ходе судебного заседания признал вину по делу об убийстве замглавы Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фигуранту вменили совершение теракта, участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для совершения терактов. Также Игнату Кузину инкриминировали изготовление взрывных устройств и использование поддельного паспорта.

По версии следствия, в 2023 году он вступил в украинское террористическое сообщество, вскоре ему поручили подготовить убийство генерала. На протяжении двух лет Игнат Кузин наблюдал за квартирой жертвы, а в феврале 2025 года купил автомобиль и припарковал его у подъезда дома господина Москалика, говорится в материалах. В салоне машины находилось взрывное устройство, его привели в действие 25 апреля. При взрыве погиб генерал Москалик. Ущерб жителям дома оценили в 1,3 млн руб.

За убийство замглавы управления Генштаба Игнату Кузину обещали $18 тыс., заявляло следствие. В августе был задержан предполагаемый соучастник, который мог доставить взрывчатку в Подмосковье.

Никита Черненко