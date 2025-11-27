В Подмосковье начались летные испытания второго импортозамещенного МС-21

«Ростех» сообщил о проведении в подмосковном Жуковском летных сертификационных испытаний второго импортозамещенного самолета МС-21.

Машина оснащена двигателями ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАК).

«Подключение второго самолета ускорит программу сертификации импортозамещенной версии», — отметили в «Ростехе».

В июле ОАК провела в Жуковском испытания первого МС-21 с отечественным оборудованием. В сентябре Иркутский авиационный завод приступил к испытаниям второго импортозамещенного самолета серии. Тестовая программа включала испытания топливной системы, маршевых двигателей, вспомогательной силовой установки, а также диагностику систем при запущенных двигателях.

«Ростех» заявлял о планах начать серийный выпуск МС-21 в 2026 году. Как ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов, предприятия российской авиаотрасли уже изготовили свыше 70 систем и агрегатов для этого лайнера. Самолет, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров, производится на Иркутском авиационном заводе. Его первый полет состоялся в мае 2017 года. К 2029 году планируется выйти на темп производства в 72 самолета ежегодно.