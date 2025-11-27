NYT: министр армии США пытался убедить ЕС быстрее завершить конфликт на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл встречался с европейскими дипломатами в Киеве и призывал их ускорить мирное урегулирование на Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух западных чиновников.

Целью переговоров собеседники газеты назвали знакомство представителей Евросоюза с американским мирным планом. Во время встречи Дэниел Дрисколл подчеркнул, что Россия производит достаточно дальнобойных ракет, чтобы наращивать их запасы, несмотря на регулярное применение этого вооружения на Украине. Источники NYT уточнили, что позиция министра получила отклик у европейцев.

По данным NBC News, господин Дрисколл также предупреждал о «крайне тяжелом положении» украинских войск и их «неминуемом поражении», если конфликт будет затягиваться. Посыл американского министра, пояснил один из собеседников NBC, был такой: «вы проигрываете, и вам нужно принять сделку».

Два дня назад президент США Дональд Трамп говорил, что концепцию мирного урегулирования, подготовленную Вашингтоном, сократили с 28 до 22 пунктов. Что конкретно убрали из плана, господин Трамп не уточнял. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, по приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву российская сторона будет работать с тем, «что он привезет».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мирный план распадается на пункты».