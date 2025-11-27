Рябков: Россия будет работать с тем, что привезет Уиткофф

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа остается в силе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва будет работать с тем, что привезет господин Уиткофф, сказал замминистра в ответ на вопрос, ожидает ли российская сторона получить обновленную версию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Рябкова, у России нет ясности насчет того, чем закончились обсуждения упомянутого плана в Женеве. Также неизвестно, «какова роль во всем происходящем деструктивных сил, группирующихся вокруг ЕС, которые пытались и продолжают пытаться сорвать дальнейший прогресс», убежден замглавы МИД.

«Так что посмотрим. Что он привезет, с тем и будем работать»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

На уточняющий вопрос, остается ли в силе визит Стива Уиткоффа в Москву, замминистра сказал: «Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет».

Кремль сообщал, что господин Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе, точная дата пока неизвестна. Два дня назад президент США заявил о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта. Дональд Трамп сообщил, что устранением остающихся разногласий в ближайшие дни займутся Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл, которому поручено вновь встретиться с украинскими переговорщиками.

