Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненным срокам

Суд огласил приговор группе фигурантов дела о подрыве Крымского моста. По версии следствия, девять подсудимых в период с марта по август 2022 года вступили в организованное объединение, целью которого была подготовка и осуществление теракта на транспортном переходе. Каждый из них, как указано в материалах дела, выполнял закрепленные функции, обеспечивая перемещение и маскировку самодельного взрывного устройства, собранного для последующего подрыва, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Следствие установило, что 8 октября 2022 года при пересечении Крымского моста взрывное устройство было приведено в действие. В результате погибли пять человек, в том числе водитель грузовика, который, по данным суда, не был осведомлен о характере перевозимого груза. Несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля, следовавшего по мосту вместе с родителями, получила множественные травмы. Взрыв причинил значительный ущерб объектам инфраструктуры, а также имуществу физических и юридических лиц.

Суд признал подсудимых виновными по инкриминируемым статьям, включая участие в террористической деятельности и незаконный оборот взрывных устройств. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием части срока в тюрьме. Кроме того, в пользу потерпевших в солидарном порядке взыскано свыше 7 млрд руб. в счет компенсации материального ущерба и морального вреда.

Вячеслав Рыжков