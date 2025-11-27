Трамп назвал стрельбу у Белого дома актом террора и пообещал быстрое правосудие

Президент США Дональд Трамп пообещал жестоко наказать человека, который устроил стрельбу вблизи Белого дома и тяжело ранил двух сотрудников Национальной гвардии. Господин Трамп назвал произошедшее «актом зла, ненависти и террора».

«Я полон решимости добиться того, чтобы зверь, совершивший это злодеяние, понес максимально возможное наказание»,— заявил американский президент в обращении к нации (опубликовано в соцсети X).

Дональд Трамп добавил, что стрелявший в 2021 году прибыл в США из Афганистана, «адской дыры на земле», при администрации бывшего президента Джо Байдена. Господин Трамп пообещал проверить каждого иностранца, приехавшего в Штаты из Афганистана, и «убрать любого иностранца из любой страны, которому здесь (в США.—"Ъ") не место».

Как рассказали The New York Post в правоохранительных органах, стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне — 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал. ФБР изначально рассматривало нападение как теракт.

Инцидент произошел 26 ноября около 14:15 по местному времени (22:15 мск) недалеко от Белого дома. Два нацгвардейца получили огнестрельные ранения и остаются в критическом состоянии. Подозреваемого в нападении задержали, он тоже ранен.

