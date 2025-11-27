Хегсет рассказал о критическом состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев

Два бойца Национальной гвардии США, раненные при стрельбе в Вашингтоне, остаются в критическом состоянии. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет журналистам. Трансляция его речи опубликована на странице ведомства в соцсети X.

«Я хочу обратиться к американцам и всему миру: пожалуйста, молитесь за этих храбрых воинов, находящихся в критическом состоянии, и за их семьи»,— добавил директор ФБР Кэш Патель на брифинге.

Стрельба произошла около 14:15 по местному времени (22:15 мск) 26 ноября недалеко от Белого дома. По словам исполнительного помощника начальника полиции Вашингтона Джеффа Кэрролла, неизвестный из-за угла начал стрелять по двум нацгвардейцам из Западной Виргинии. Нападавшего задержали. Мужчина сам получил огнестрельное ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили газете The New York Post в правоохранительных органах, стрелявшим оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. ФБР рассматривает нападение как теракт.

