Большинство депутатов одобрило в I чтении нижегородский облбюджет на 2026 год

Заксобрание Нижегородской области 27 ноября без вопросов и обсуждений одобрило в первом чтении проект бюджета на 2026 год. За проголосовали 38 из 43 присутствующих депутатов, пятеро воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр финансов области Ольга Сулима напомнила, что доходы спрогнозированы в размере 332,2 млрд. руб., расходы — 354,5 млрд., дефицит — 22,3 млрд руб.

Налоговые доходы прогнозируются в сумме 285,9 млрд руб. В том числе налог на прибыль организаций — 78,9 млрд.: на 30% меньше в сравнении с первоначальным бюджетом 2025 года и на 10% меньше к ожидаемому исполнению. Налог на доходы физлиц ожидается в размере 124,9 млрд руб. (плюс 2% к начальным параметрам и 7,7% к исполнению).

Трансферты из федерального бюджета пока составляют 36 млрд руб. Ко второму чтению ожидается еще 3,7 млрд. С учетом этого общая сумма уменьшится на 8% к первоначальному бюджету-2025.

На госпрограммы закладывают 337,4 млрд руб., из них 81,1 млрд — на образование, 69,7 млрд — на соцподдержку, 48 млрд — на развитие транспортной системы, 47,9 млрд — на здравоохранение.

26,7 млрд руб. предусмотрено семьям с детьми (рост на 36% к 2025 году). В том числе 9,4 млрд руб. — на стимулирование рождаемости.

Среди основных объектов адресной инвестпрограммы (АИП) министр назвала строительство и реконструкцию школ в Ардатове, Арзамасе, Дивееве, Чкаловске и городе Бор. На это заложено 2,2 млрд руб., включая 1,56 млрд руб. на школу для одаренных детей на Бору.

1,4 млрд руб. выделят на строительство детсадов в Нижнем Новгороде и Семенове. На строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и поликлиник закладывают 693 млн. руб.

3,8 млрд. предусмотрено на продолжение реконструкции Нижегородской станции аэрации.

Госдолг на конец 2026 года ожидается в сумме 296,2 млрд руб. — 74,4% от собственных доходов (57,7% без учета инфраструктурных бюджетных кредитов). Ожидаемое исполнение по 2025 году — 289,6 млрд руб. (68,7% от собственных доходов и 50,2% без ИБК).

Галина Шамберина