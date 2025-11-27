Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Большинство депутатов одобрило в I чтении нижегородский облбюджет на 2026 год

Заксобрание Нижегородской области 27 ноября без вопросов и обсуждений одобрило в первом чтении проект бюджета на 2026 год. За проголосовали 38 из 43 присутствующих депутатов, пятеро воздержались.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр финансов области Ольга Сулима напомнила, что доходы спрогнозированы в размере 332,2 млрд. руб., расходы — 354,5 млрд., дефицит — 22,3 млрд руб.

Бюджет региона переведут в режим жесткой экономии

Налоговые доходы прогнозируются в сумме 285,9 млрд руб. В том числе налог на прибыль организаций — 78,9 млрд.: на 30% меньше в сравнении с первоначальным бюджетом 2025 года и на 10% меньше к ожидаемому исполнению. Налог на доходы физлиц ожидается в размере 124,9 млрд руб. (плюс 2% к начальным параметрам и 7,7% к исполнению).

Трансферты из федерального бюджета пока составляют 36 млрд руб. Ко второму чтению ожидается еще 3,7 млрд. С учетом этого общая сумма уменьшится на 8% к первоначальному бюджету-2025.

Расходы на проект «Вам решать!» сократятся

На госпрограммы закладывают 337,4 млрд руб., из них 81,1 млрд — на образование, 69,7 млрд — на соцподдержку, 48 млрд — на развитие транспортной системы, 47,9 млрд — на здравоохранение.

На выборы в заксобрание потратят 0,6 млрд рублей

26,7 млрд руб. предусмотрено семьям с детьми (рост на 36% к 2025 году). В том числе 9,4 млрд руб. — на стимулирование рождаемости.

Среди основных объектов адресной инвестпрограммы (АИП) министр назвала строительство и реконструкцию школ в Ардатове, Арзамасе, Дивееве, Чкаловске и городе Бор. На это заложено 2,2 млрд руб., включая 1,56 млрд руб. на школу для одаренных детей на Бору.

2,8 млрд власти выделят спортивной АНО

1,4 млрд руб. выделят на строительство детсадов в Нижнем Новгороде и Семенове. На строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и поликлиник закладывают 693 млн. руб.

3,8 млрд. предусмотрено на продолжение реконструкции Нижегородской станции аэрации.

Госдолг на конец 2026 года ожидается в сумме 296,2 млрд руб. — 74,4% от собственных доходов (57,7% без учета инфраструктурных бюджетных кредитов). Ожидаемое исполнение по 2025 году — 289,6 млрд руб. (68,7% от собственных доходов и 50,2% без ИБК).

Галина Шамберина