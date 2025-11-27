В Батайске разработают документацию по расчистке водоотводного канала до 2026 года

Власти Батайска до февраля 2026 года подготовят проектно-сметную документацию на восстановление функций Восточного водоотводного канала для решения проблемы подтоплений в городе. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу ДГТУ.

В ходе выездного собрания с участием городской администрации и местных активистов был проведен осмотр водоотводного канала в восточной части Батайска. Специалисты определили наиболее проблемные участки, препятствующие нормальной работе канала.

«Власти также планируют комплексное оздоровление всех водоотводных каналов города. Для этого соберут и проанализируют данные о гидрогеологическом режиме подземных вод и поверхностных стоков, изучат режим грунтовых вод и водонесущих коммуникаций. Предусмотрены дополнительные исследования градопромышленной территории»,- пояснили в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что подтопление остается одной из главных проблем Батайска. В последние годы ситуация с затоплением подвалов и дворов обострилась. Власти приняли решение о расчистке 158 малых и средних каналов общей длиной более 100 км. Весной 2025 года правительство области выделило Батайску свыше 120 млн руб. на расчистку сети водоотводных каналов.

