На устранение паводков в Батайске направят более 120 млн рублей

Более 120 миллионов рублей из регионального бюджета будет направлено на улучшение системы водоотведения в Батайске, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белопольский / Telegram Фото: Сергей Белопольский / Telegram

Согласно информации, подписано соглашение о подготовке проекта по очистке 158 водоотводных путей (как малых, так и средних) общей протяженностью свыше 100 км. Предварительная стоимость работ оценивается в 122 млн руб. Ожидается, что заключение Государственной экспертизы будет получено к началу июля текущего года.

Финансирование будет осуществляться в два этапа: в текущем году из резервного фонда области выделят 60 млн руб., а оставшаяся часть средств – в следующем. Эти инвестиции направят на модернизацию и повышение эффективности водоотводной системы города, говорится в сообщении.

Врио главы Ростовской области, Юрий Слюсарь считает проблему подтоплений в Батайске одной из наиболее серьезных. За последние годы ситуация с затоплением подвальных помещений и придомовых территорий значительно ухудшилась.

Работы по аффинажу водоотводных каналов в Батайске стартовали в прошлом году. В рамках этих мероприятий было приведено в порядок более 90 участков, с которых вывезли 56 тыс. тонн отходов. На финансирование очистных работ из областного бюджета было выделено приблизительно 47 млн руб.

Валентина Любашенко