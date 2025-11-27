Парламент Никарагуа одобрил соглашение о взаимном торгово-экономическом сотрудничестве с Донецком и Севастополем. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа Никарагуа.

«С подписанием этих двух соглашений Никарагуа завершает утверждение пяти соглашений о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и правительством Севастополя для дальнейшего укрепления стратегических отношений», — сказано в пресс-релизе.

31 июля сопредседатели Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами России.