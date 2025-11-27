В Сочи отменена угроза атаки беспилотников

Власти Сочи объявили об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, опасности для жителей и туристов города-курорта нет.

Одновременно власти напомнили жителям и гостям курорта о правилах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. Обломки сбитых дронов могут представлять угрозу.

В случае обнаружения таких объектов не следует приближаться к ним, фотографировать или использовать рядом мобильные телефоны. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать службы экстренного реагирования по номеру 112.

Анна Гречко