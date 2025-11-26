Кремль сообщил, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на следующей неделе прибудет в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ожидаются контакты с президентом России Владимиром Путиным.
Стив Уиткофф
Фото: Marco Bello / Reuters
«Да, мы ожидаем такой визит,— сказал господин Песков корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, который задал вопрос о грядущем визите.— И ожидаем подробных контактов с президентом».
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что господин Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Также не исключено, что к поездке присоединится старший советник и зять господина Трампа Джаред Кушнер, который якобы тоже «вовлечен в процесс» мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конкретные сроки контактов российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пока не определены.
