Пострадавшим от атак БПЛА жителям Туапсе начали звонить мошенники

Жителям Туапсе, пострадавшим в результате ночных атак беспилотников, в последние дни начали поступать телефонные звонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками местного управления ГО и ЧС. Звонившие, по словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, требуют предоставить паспортные данные и реквизиты банковских карт, ссылаясь на необходимость оформления документов для фиксации ущерба.

Муниципальные службы сообщили, что их сотрудники не запрашивают подобную информацию по телефону и тем более не обращаются к гражданам в ночное время. Все сведения от пострадавших, как уточняется, собираются исключительно при личных осмотрах помещений и только в рабочие часы — с 8:30 до 17:30 по будням.

Власти призвали жителей проявлять осторожность и не передавать персональные данные неизвестным. В случае сомнений или возникновения дополнительных вопросов гражданам рекомендовано обращаться по телефону 112.

Вячеслав Рыжков