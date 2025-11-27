Доминикана предоставила США авиабазу и аэропорт для борьбы с наркокартелями

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер сообщил, что США получат доступ к авиабазе Сан-Исидро и международному аэропорту Лас Америкас для проведения кампании против наркокартелей, передает Bloomberg. По словам президента, американские самолеты смогут получать топливо и логистическую поддержку, однако соглашение остается «техническим, ограниченным и временным».

«Наша страна сталкивается с реальной угрозой, — сказал господин Абинадер на встрече с министром обороны США Питом Хегсетом. — Эта угроза не признает границ и флагов, она разрушает семьи и десятилетиями использует нашу территорию как часть своих маршрутов».

Ранее господин Хегсет сообщил о начале операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. США намерены ликвидировать «наркотеррористов» и предотвратить проникновение наркотиков на свою территорию. Вашингтон сосредоточил в регионе крупнейшую за десятилетия военную группировку, включающую авианосную группу с флагманом Gerald R. Ford.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карибы готовят к бою».