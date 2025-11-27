Путин и Инфантино направили венки на церемонию прощания с Никитой Симоняном

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино направили венки на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемония проходит на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака». На ней присутствуют министр спорта РФ Михаил Дегтярев, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, а также бывшие тренеры сборной России Валерий Газзаев и Юрий Семин. Позже Никита Симонян будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов. В качестве тренера возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года и до конца жизни Никита Симонян занимал пост первого вице-президента РФС.

Таисия Орлова