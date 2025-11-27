ВТБ: самозапрет на кредиты помог клиентам сохранить 300 млн рублей за месяц

Благодаря самозапрету на потребительские кредиты клиенты ВТБ (MOEX: VTBR) ежемесячно сохраняют около 300 млн руб. Об этом в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» заявил старший вице-президент, глава департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане России могут установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов через портал «Госуслуги» или подать заявление через МФЦ. В начале сентября ВТБ запустил собственный — расширенный — сервис самоограничений. Клиенты банка могут установить самозапрет на дистанционное оформление потребкредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег с вклада.

По состоянию на начало декабря специальным инструментом банка воспользовались только 5% заемщиков. По прогнозам, в следующем году показатель сохранится на этом же уровне. Однако в ВТБ убеждены, что интерес россиян к функции самозапрета указывает на повышение финансовой грамотности населения.

«Современные механизмы защиты клиентов становятся все более продуманными и эффективными. Они помогают не только обезопасить деньги от мошеннических схем, но и предотвратить необдуманные и спонтанные решения», — отметил господин Охорзин.

С 1 сентября Центробанк ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет заемщика. Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. теперь доступны для использования через четыре часа после подписания договора, на сумму более 200 тыс. руб. — через 48 часов.

