Новороссийская ГК «Дело» доставила на Кубу партию «Москвичей» от мэра Москвы

Группа «Дело» обеспечила доставку в Гавану партии автомобилей «Москвич 6», переданных кубинским медицинским учреждениям по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Как сообщили в компании, логистический оператор Рускон (входит в Группу) организовал транспортировку десяти машин, которые столичные власти направили в распоряжение социальных и образовательных учреждений Кубы.

Автомобили в сентябре были размещены в 40-футовые контейнеры на заводе «Москвич» и отправлены автотранспортом на терминал группы в Новороссийске. Оттуда груз морским путем доставили в порт Мариэль. Передача партии состоялась в ноябре в госпитале имени Сальвадора Альенде в Гаване и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

Машины, как уточняют организаторы, будут использоваться преимущественно в сферах педиатрии, материнства и образования.

Вячеслав Рыжков