Подростки запустили фейерверки в мемориал солдатам в Сочи

Краевое управление МВД начало проверку после обнаружения в социальных сетях видео, где подростки запускают фейерверки в сторону памятника «Три солдата» в парке Победы Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция Сочи устанавливает личности несовершеннолетних, которые попали на видеозапись. Инцидент произошел в Адлерском районе возле мемориала в парке Победы. Публикацию обнаружили при мониторинге социальных сетей.

Монумент «Три солдата» создал сочинский скульптор Виктор Глухов. Памятник установили в 1977 году как часть мемориального комплекса на набережной Мзымты. Композиция включает фигуры пограничника, пехотинца и моряка. Мемориал посвящен военнослужащим, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Алина Зорина