В аварии на территории Северского района погиб 18-летний водитель

18-летний житель Абинского района, находившийся за рулем иномарки, погиб в ДТП на территории Северского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла в ночь на 27 ноября на территории пгт Афипский. Молодой водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Ford Focus, не справился с управлением. Он съехал с проезжей части и врезался в дерево.

От полученных травм водитель скончался. Двое пассажиров 16 и 18 лет, находившиеся в салоне машины, пострадали. Сейчас проводится проверка.

Алина Зорина