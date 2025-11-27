В октябре на Кубани выдали более 153 тысяч кредитов на 48 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в октябре 2025 года рост розничного кредитования после сентябрьского спада. За месяц банки выдали 3,57 млн займов на 1,15 трлн руб., что на 7% и 10% выше соответственно по сравнению с сентябрьскими показателями. В годовом выражении количество оформленных кредитов сократилось на 14%, тогда как их совокупный объем увеличился на 8%. Годом ранее было выдано 4,16 млн кредитов на 1,06 трлн руб. На Кубани выдали кредитов на более чем 48 млрд руб.

По итогам десяти месяцев 2025 года кредитная активность населения остается заметно ниже прошлогодней. С января по октябрь банки предоставили 30,44 млн кредитов на 8,67 трлн руб., что на 46% и 40% соответственно меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Среднемесячный объем выдач снизился с 1,44 трлн руб. до 866,81 млрд руб.

Основным источником роста в октябре стала ипотека, доля которой в общем объеме кредитования увеличилась до 41% против 38% месяцем ранее. Сегмент потребкредитов наличными сократил свою долю с 28% до 27%. Автокредитование сохранило позиции на уровне 19%, POS-кредиты — 1%. Доля кредитных карт снизилась с 14% до 12%.

Наиболее высокие объемы кредитования пришлись на Москву, где было оформлено 267,64 тыс. займов на 134,27 млрд руб. (рост на 5% по количеству и 7% по объему). Следом идут Московская область — 223,75 тыс. кредитов на 95,08 млрд руб., Санкт-Петербург — 139,05 тыс. на 65,61 млрд руб., Краснодарский край — 153,61 тыс. на 48,18 млрд руб., и Татарстан — 99,61 тыс. на 42,55 млрд руб. Во всех регионах отмечается от 7% до 15% прироста по объемам выдач.

Наиболее высокая кредитная активность в расчете на 100 жителей зафиксирована в Чукотском автономном округе — четыре новых кредита на каждые сто человек. В Ненецком автономном округе, Сахалинской области и Камчатском крае — по 3,7 кредита, в Ямало-Ненецком округе — 3,6. В Москве показатель составил два кредита на сотню жителей, в ряде регионов Центральной России, Поволжья и Сибири — по 2,5. Минимальный уровень кредитной активности зафиксирован в Ингушетии — 0,3 кредита.

Вячеслав Рыжков