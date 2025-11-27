В Сочи ищут подростков, запустивший фейерверки в солдатский мемориал

Полиция Сочи устанавливает личности подростков, запечатленных на видеозаписи, где они запускают фейерверки в сторону памятника «Три солдата» в парке Победы в Адлерском районе. Как сообщили в краевом управлении МВД, публикация с инцидентом была обнаружена при мониторинге соцсетей, после чего начата проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, материалы направлены в городское УВД, которому поручено установить участников произошедшего.

Памятник «Три солдата», созданный сочинским скульптором Виктором Глуховым и установленный в 1977 году, является одной из ключевых точек мемориального комплекса на набережной Мзымты. Композиция, включающая фигуры пограничника, пехотинца и моряка, посвящена военнослужащим, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Вячеслав Рыжков