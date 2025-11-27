Путин приехал на саммит ОДКБ в Бишкеке

Владимир Путин прибыл в правительственную резиденцию «Ынтымак ордо» в Бишкеке, где состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В фойе его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров — действующий председатель Совета.

Президенты Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев (в центре) и Садыр Жапаров на саммите ОДКБ

Фото: Администрация Президента России Президенты Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев (в центре) и Садыр Жапаров на саммите ОДКБ

После краткой церемонии приветствия президент России присоединился к прибывшим ранее коллегам из Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Далее лидеры стран сделали совместное протокольное фото и прошли в зал, где пройдут переговоры в узком составе.

Накануне Владимир Путин провел отдельные переговоры с Садыром Жапаровым и белорусским президентом. Подробности — в репортажах Андрея Колесникова «Утечки на букву "У"» и «Александр Лукашенко взял все Мински на себя».