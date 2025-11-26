Александр Лукашенко взял все Мински на себя

На встрече в киргизской юрте на территории резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке президент Белоруссии не смог переоценить роль, которую его страна играет в мирном российско-украинском урегулировании. А специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников смог.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции «Ала-Арча». Владимир Путин в Бишкеке, как известно, второй день. Президент Белоруссии прилетел только 26 ноября. В аэропорту его встретил не президент Киргизии, правда, а премьер ее правительства. Но на это можно было закрыть глаза: Садыр Жапаров не отходил в это время от Владимира Путина, а это простительно.

Между тем встретили президента Белоруссии, как и президента России, не скучно: у трапа предложили баурсаки (небольшие пончики), а в здании аэропорта Александра Лукашенко ждал целый хор Киргизского театра оперы и балета, который исполнил ему, ни на что не намекая, песню про белорусских партизан.

И уж после этого Александр Лукашенко направился в резиденцию. И хотя начало встречи было запланировано в здании резиденции, сама встреча, предполагалось, пройдет в очередной киргизской юрте, разбитой на этот раз прямо у входа в резиденцию.

— Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся,— заговорил первым Александр Лукашенко, не обращая внимания на то, что Владимир Путин и сам приготовился что-то сказать.

Вообще, начать должен был именно российский президент, так как считался хозяином встречи.

Но между ними какие взаимные счеты? Сплошные взаимозачеты.

— Знаю, что у вас нелегкие были дни...— произнес Александр Лукашенко.— Официальный визит — это всегда нагрузка приличная на человека!

Это он знал по себе. Настрадаешься.

Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.

— Но тем не менее, как вы правильно сказали,— продолжал Александр Лукашенко,— всегда есть не просто о чем-то поговорить.

Разве так и говорил ему Владимир Путин? Впрочем, простых формулировок в их разговорах никогда не было.

Теперь мог высказаться и российский президент:

— Александр Григорьевич, мы в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет.

Впрочем, Владимир Путин давно уже проводит время исключительно среди друзей.

— Вы проинформировали меня по телефону, как развиваются отношения с вашими соседями, а я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит по направлению...— российский президент замялся, подыскивая подходящую формулировку, ибо начинал сейчас говорить о чувствительном.— ...достижений приемлемых для нас результатов... Искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении.

Территориальный вопрос и не таких портил.

— Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит,— добавил президент России,— и вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен! Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белоруссии по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!

Тогда же они и провалились.

— Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! — заверил Александр Лукашенко.

Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента.

И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля — начале марта 2022-го в Белоруссии — тоже.

Разве что стамбульские, и тоже неудавшиеся, в марте 2022 года... Владимир Путин словно все это время идет и идет к ним, причем напролом, доказывая себе и всем остальным, что уже тогда, если бы сразу решили, результат мог быть тем же самым, что будет и сейчас, только без сотен тысяч жертв этой войны.

— Что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, диалоги с западниками, с американцами...— продолжал между тем Александр Лукашенко.— Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди?! У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники!..

Вроде ведь на это ничего и не возразишь, даже и пытаться не стоит, и как бы ни хотел на самом деле поступить Александр Лукашенко, он должен поступать именно так, а вы как хотите?.. И к нему не должно быть никаких вопросов, да и разве они есть?..

— Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос, никогда! Один раз отрубили все это! И все!! — воскликнул господин Лукашенко.

И больше не поднять, даже если бы захотели.

— За большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно! — подчеркнул Александр Лукашенко.— Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий, если американцы... Уже публично скажу то, что я им сказал... Аккуратно (будут.— А. К.) вести себя... Будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений!

То есть роль Александра Лукашенко в возможных мирных соглашениях, как обычно, решающая.

И американцев вовремя предупредил, и родных людей.

И разве не так?!

И может, уже пора наконец продавать ему энергоносители по внутрироссийским ценам?

Причем это и американцев, конечно, касается.