Александр Лукашенко взял все Мински на себя
Он предложил провести новый раунд российско-украинских переговоров в столице Белоруссии
На встрече в киргизской юрте на территории резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке президент Белоруссии не смог переоценить роль, которую его страна играет в мирном российско-украинском урегулировании. А специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников смог.
Александр Лукашенко не может ни переоценить, ни недооценить
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции «Ала-Арча». Владимир Путин в Бишкеке, как известно, второй день. Президент Белоруссии прилетел только 26 ноября. В аэропорту его встретил не президент Киргизии, правда, а премьер ее правительства. Но на это можно было закрыть глаза: Садыр Жапаров не отходил в это время от Владимира Путина, а это простительно.
Между тем встретили президента Белоруссии, как и президента России, не скучно: у трапа предложили баурсаки (небольшие пончики), а в здании аэропорта Александра Лукашенко ждал целый хор Киргизского театра оперы и балета, который исполнил ему, ни на что не намекая, песню про белорусских партизан.
И уж после этого Александр Лукашенко направился в резиденцию. И хотя начало встречи было запланировано в здании резиденции, сама встреча, предполагалось, пройдет в очередной киргизской юрте, разбитой на этот раз прямо у входа в резиденцию.
— Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся,— заговорил первым Александр Лукашенко, не обращая внимания на то, что Владимир Путин и сам приготовился что-то сказать.
Вообще, начать должен был именно российский президент, так как считался хозяином встречи.
Но между ними какие взаимные счеты? Сплошные взаимозачеты.
— Знаю, что у вас нелегкие были дни...— произнес Александр Лукашенко.— Официальный визит — это всегда нагрузка приличная на человека!
Это он знал по себе. Настрадаешься.
Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.
— Но тем не менее, как вы правильно сказали,— продолжал Александр Лукашенко,— всегда есть не просто о чем-то поговорить.
Разве так и говорил ему Владимир Путин? Впрочем, простых формулировок в их разговорах никогда не было.
Теперь мог высказаться и российский президент:
— Александр Григорьевич, мы в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет.
Впрочем, Владимир Путин давно уже проводит время исключительно среди друзей.
— Вы проинформировали меня по телефону, как развиваются отношения с вашими соседями, а я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит по направлению...— российский президент замялся, подыскивая подходящую формулировку, ибо начинал сейчас говорить о чувствительном.— ...достижений приемлемых для нас результатов... Искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении.
Территориальный вопрос и не таких портил.
— Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит,— добавил президент России,— и вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен! Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белоруссии по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!
Тогда же они и провалились.
— Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! — заверил Александр Лукашенко.
Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента.
И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля — начале марта 2022-го в Белоруссии — тоже.
Разве что стамбульские, и тоже неудавшиеся, в марте 2022 года... Владимир Путин словно все это время идет и идет к ним, причем напролом, доказывая себе и всем остальным, что уже тогда, если бы сразу решили, результат мог быть тем же самым, что будет и сейчас, только без сотен тысяч жертв этой войны.
— Что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, диалоги с западниками, с американцами...— продолжал между тем Александр Лукашенко.— Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди?! У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники!..
Вроде ведь на это ничего и не возразишь, даже и пытаться не стоит, и как бы ни хотел на самом деле поступить Александр Лукашенко, он должен поступать именно так, а вы как хотите?.. И к нему не должно быть никаких вопросов, да и разве они есть?..
— Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос, никогда! Один раз отрубили все это! И все!! — воскликнул господин Лукашенко.
И больше не поднять, даже если бы захотели.
— За большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно! — подчеркнул Александр Лукашенко.— Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий, если американцы... Уже публично скажу то, что я им сказал... Аккуратно (будут.— А. К.) вести себя... Будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений!
То есть роль Александра Лукашенко в возможных мирных соглашениях, как обычно, решающая.
И американцев вовремя предупредил, и родных людей.
И разве не так?!
И может, уже пора наконец продавать ему энергоносители по внутрироссийским ценам?
Причем это и американцев, конечно, касается.