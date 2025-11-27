Паслер объявил о планах построить новый медицинский университет на Среднем Урале

В ходе прямой линии губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о планах построить новое учреждение для обучения студентов-медиков — Медицинский государственный университет (МГУ).

По его словам, это позволит решить проблему дефицита специалистов в уральских больницах, при этом уже подобраны территории, где планируется построить кампус, найдены строители и инвесторы. «Во время предвыборной кампании я говорил, что надо в Свердловской области строить свой новый медицинский вуз — так называемый МГУ. У кого-то будут ассоциации с московским вузом, но это Медицинский государственный университет с новыми условиями»,— сказал глава региона.

Напомним, в 2025 году из Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) в Екатеринбурге выпустилось более 1,2 тыс. дипломированных врачей и провизоров. В настоящий момент медики остаются одними из самых дефицитных работников на Среднем Урале.

Ирина Пичурина