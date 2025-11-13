HH.ru: в Свердловской области наблюдается дефицит продавцов и медиков

В настоящий момент дефицитными работниками в Свердловской области остаются продавцы и медицинские работники, сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, на одну вакансию в сфере «Розничная торговля» в среднем приходится два резюме потенциальных кандидатов (норма — от четырех резюме на вакансию), наиболее дефицитными также являются «Медицина, фармацевтика» (2,6), «Производство, сервисное обслуживание» (3,3), «Строительство, недвижимость» (3,6), «Рабочий персонал» (3,9).

При этом в Свердловской области уже нет дефицита работников автомобильного бизнеса (4,3), специалистов сферы продаж (4,8), сотрудников сферы гостеприимства (5). Повышенная конкуренция фиксируется в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (34,9), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (27,0), «Маркетинг, реклама, PR» (20,9) — для получения работы от соискателей требуется повышать свои профессиональные навыки, которые должны отвечать запросам рынка.

Сейчас на Среднем Урале дефицита кадров на местном рынке труда не наблюдается: по итогам октября уровень конкуренции за персонал составил 5,9 резюме на вакансию. По Уральскому федеральному округу (УрФО) этот уровень составил 6,7, в целом по России — 7,3.

Напомним, свердловские власти планировали выплатить из регионального бюджета от 0,5 до 1,5 млн руб. медикам дефицитных специальностей в муниципалитетах с населением до 50 тыс. человек, которым ранее не направили федеральные выплаты по программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ирина Пичурина