ВТБ перезапустит онлайн-банк

ВТБ (MOEX: VTBR) в начале 2026 года перезапустит онлайн-банк. В нем появятся новые функции и разделы, обновится чат, навигация и дизайн. Об этом в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» рассказал глава департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

В «ВТБ Онлайн» расширят нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности. Также будет запущена специальная версия для нового сегмента клиентов.

«Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение»,— пояснил господин Курзяков.

С 2014 года ВТБ находится под санкциями Евросоюза, в 2022 году Великобритания также ввела против банка санкции. После начала военной операции на Украине ВТБ был включен в санкционный список США и ряда других стран. С марта 2022 года банк отключен от системы межбанковских платежей SWIFT. На этом фоне приложение ВТБ удалили из App Store.

О том, как банки меняют свои мобильные приложения в условиях санкций, читайте в материале «Ъ» «Банки держат дистанцию».