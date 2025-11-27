В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. По данным представителей авиагавани, службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия временных ограничений. Пассажиров проинформируют авиакомпании обо всех изменениях.

«Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям», — говорится в сообщении.

На территории аэропорта также работает комната матери и ребенка, которая является бесплатной. Рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиры могут получить всю необходимую информацию о своем рейсе несколькими способами. Они могут проверить ее на онлайн-табло в авиагавани, на сайте аэропорта или авиакомпании. Также можно подписаться на уведомления в Telegram-боте @AerodinamikaBot. Обо всех изменениях также оповестят через аудиообъявления на территории терминала.