На дорогах Краснодара снижена видимость из-за густого тумана

В Краснодаре из-за густого тумана на дорогах сильно снижена видимость. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города, специалисты мониторят ситуацию.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Густой туман опустился на Краснодар вечером 26 ноября, утром 27 ноября видимость на дорогах все еще остается сниженной. Согласно информации синоптиков, туман будет в городе в течение первой половины дня.

Жителей и гостей Краснодара просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Алина Зорина