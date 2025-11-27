Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На дорогах Краснодара снижена видимость из-за густого тумана

В Краснодаре из-за густого тумана на дорогах сильно снижена видимость. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города, специалисты мониторят ситуацию.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Густой туман опустился на Краснодар вечером 26 ноября, утром 27 ноября видимость на дорогах все еще остается сниженной. Согласно информации синоптиков, туман будет в городе в течение первой половины дня.

Жителей и гостей Краснодара просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Алина Зорина

Новости компаний Все