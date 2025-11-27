На дорогах Краснодара снижена видимость из-за густого тумана
В Краснодаре из-за густого тумана на дорогах сильно снижена видимость. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города, специалисты мониторят ситуацию.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Густой туман опустился на Краснодар вечером 26 ноября, утром 27 ноября видимость на дорогах все еще остается сниженной. Согласно информации синоптиков, туман будет в городе в течение первой половины дня.
Жителей и гостей Краснодара просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.