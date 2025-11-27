Ростовские власти и подрядчики судятся из-за памятника архитектуры

МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» требует взыскать с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» неустойку в размере 11,2 млн руб. Сумма представляет собой финансовые санкции за нарушение сроков муниципального контракта по реставрации «Дома с ангелами» на ул. Московской, 72., заключенного в 2021 году на 45 млн руб. Информация об этом размещена на сайте картотеки арбитражных дел.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Параллельно московские реставраторы подали встречный иск, требуя признать недействительным односторонний отказ города от исполнения договора. Подрядчик считает расторжение контракта незаконным, при этом не выдвигает собственных материальных претензий к муниципалитету.

Оба дела назначены к рассмотрению на 8 декабря с интервалом в 15 минут. Суд обязал ответчиков подготовить мотивированные возражения по каждому из исков.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что администрация Ростова-на-Дону расторгла договор с «Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими» на реставрацию памятника архитектуры «Дом с ангелами» по адресу ул. Московская, 72 из-за невыполнения обязательств подрядчиком.

Валентина Любашенко