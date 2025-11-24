Подрядчик не справился с реставрацией исторического здания в Ростове

Администрация Ростова-на-Дону расторгла договор с «Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими» на реставрацию памятника архитектуры «Дом с ангелами» по адресу ул. Московская, 72 из-за невыполнения обязательств подрядчиком. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на сайт госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Согласно опубликованной информации, соглашение на разработку проектной документации заключили в ноябре 2021 года. Однако, московская организация не выполнила взятые обязательства. В 2023 году подрядчик приостановил деятельность, а затем прекратил отвечать на официальные требования заказчика.

«В адрес организации было направлено шесть официальных претензий с требованием возобновить работу и выплатить неустойку»,— сообщил директор городского управления капитального строительства Виктор Волобуев. После отсутствия ответа администрация в одностороннем порядке отказалась от договора.

«В настоящее время состояние памятника архитектуры критическое. Волонтеры самостоятельно заколотили окна первого этажа, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Проект реставрации, на который четыре года назад выделили около 45 млн руб., остался нереализованным»,— уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко