CBS: в стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне подозревают гражданина Афганистана

Подозреваемым в нападении на двух американских нацгвардейцев оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседников телеканала, Лаканвал въехал в США в 2021 году. Для нападения на военнослужащих он использовал пистолет, сообщает CBS.

Стрельба в Вашингтоне произошла 26 ноября, в 1,5 км от Белого дома, около 22:20 мск (14:20 по местному времени). ФБР расследует произошедшее как возможный акт международного терроризма, передает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому, а военный министр Пит Хегсет заявил, что в Вашингтон будут дополнительно направлены еще 500 бойцов Нацгвардии.