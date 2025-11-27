В Вашингтон направят еще 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о направлении в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии. Это решение связано со стрельбой «в нескольких шагах» от Белого дома, в результате которого двое нацгвардейцев получили тяжелые ранения.

«Мы никогда не отступим, мы обезопасим нашу столицу, мы обезопасим наши города. Это произошло в нескольких шагах от Белого дома, поэтому президент Трамп попросил меня добавить 500 военнослужащих к Национальной гвардии в Вашингтоне»,— сказал господин Хегсет в соцсети Х.

Стрельба в Вашингтоне произошла накануне, в 1,5 км от Белого дома, около 22:20 мск (14:20 по местному времени). Власти США пока не знают мотив стрелявшего, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В августе президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтон около 800 военнослужащих Нацгвардии. По его словам, гвардейцы задействованы в операции по борьбе с преступностью в стране.