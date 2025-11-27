Трамп пригрозил «высокой ценой» стрелявшему в нацгвардейцев в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому в стрельбе неподалеку от Белого дома, в которой были застрелены два служащих Национальной гвардии. Он также назвал его «животным».

«Животное, которое нанесло огнестрельные ранения двум нацгвардейцам... также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену»,— написал он в соцсети Truth Social.

Стрельба произошла накануне, в 1,5 км от Белого дома, около 22:20 мск (14:20 по местному времени). Как заявили в полиции, военнослужащие занимались патрулированием, когда на них напали. Напавшего «удалось усмирить и задержать».

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в Вашингтон в связи с нападением будут направлены еще 500 бойцов Нацгвардии. До этого, в начале августа, Дональд Трамп ввел в город 800 гвардейцев для борьбы с преступностью, а также передал столичное полицейское управление под федеральный контроль, несмотря на протесты местных властей. Горожане тоже оказались против решений господина Трампа: опрос The Washington Post показал, что 80% местных жителей были недовольны его указами, связанной с безопасностью столицы.

