Дональд Трамп берет столицу под свой контроль

Президент США Дональд Трамп объявил о переводе полиции Вашингтона (округ Колумбия) в федеральное подчинение и развертывании 800 бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью. Глава Белого дома заверил, что тем самым сделал «исторический шаг по спасению столицы». Такие действия — ответ на резонансные преступления, включая нападение на отставного чиновника и убийство 21-летнего стажера Конгресса. Местные власти и законодатели-демократы осудили инициативу, обвинив Трампа в превышении президентских полномочий. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Выступая в понедельник, 11 августа, в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил: учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию, он экстренно переводит полицию Вашингтона в федеральное подчинение и задействует 800 бойцов Нацгвардии, чтобы снизить уровень преступности в американской столице. «Я объявляю об историческом шаге по спасению столицы нашей страны от преступности, кровопролития, хаоса, нищеты и худших последствий. Сегодня в Вашингтоне день освобождения, мы вернем себе нашу столицу»,— заявил Дональд Трамп.

Президент вещал с трибуны Белого дома в окружении членов своей администрации, включая министра обороны Пита Хегсета и главу Минюста Пэм Бонди.

Им Дональд Трамп отвел особую роль: госпоже Бонди он поручил взять под федеральный контроль департамент столичной полиции, а господину Хегсету — развернуть бойцов Нацгвардии.

Президент США имеет право брать под контроль местную полицию в чрезвычайных ситуациях на срок до 30 дней, что Дональд Трамп и сделал. Затем он должен запросить разрешение Конгресса, что, по данным The Washington Post, уже было сделано. Конгресс находится под контролем республиканцев, так что с одобрением запроса не должно возникнуть проблем.

Последней каплей для президента Трампа, вероятно, стало нападение на бывшего сотрудника Департамента правительственной эффективности (DOGE) в Вашингтоне. Он был ранен в минувшие выходные при попытке предотвратить угон своего автомобиля. Объявляя о размещении в столице бойцов Нацгвардии, президент также упомянул громкое убийство 21-летнего стажера Конгресса Эрика Тарпиняна-Джакима: тот погиб от случайной пули в результате перестрелки 30 июля, когда шел по улице.

Ранее Дональд Трамп уже привлекал Нацгвардию для подавления протестов в Лос-Анджелесе, из-за чего сильно разозлил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Статус Колумбии как федерального округа, учрежденного Конгрессом, дает президенту более широкие полномочия, позволяя продвигать свою программу борьбы с преступностью без оглядки на местные власти. Однако в глубоко демократическом Вашингтоне, где на президентских выборах 2024 года более 90% голосов получила демократка Камала Харрис, этот шаг восприняли как посягательство на суверенитет города. В Вашингтоне даже вспыхнули стихийные протесты, на которые вышли несколько сотен человек.

Реакция местных властей варьировалась в диапазоне от прохладной до резко негативной. Председатель профсоюза полиции Вашингтона Грегг Пембертон заявил, что поддерживает решение президента, но подчеркнул, что федеральное вмешательство должно быть временным.

Между тем законодатели городского совета округа Колумбия в совместном заявлении назвали действия президента вмешательством в деятельность местных органов власти и неоправданным превышением полномочий.

Член Конгресса от округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон и сенатор Крис Ван Холлен (демократ от Мэриленда) пообещали вынести на рассмотрение законопроект, который предоставит округу Колумбия полномочия по управлению Национальной гвардией и полицией. Демократы — давние сторонники предоставления городу большей автономии — заявили, что будут продвигать этот законопроект после возобновления работы Конгресса в сентябре.

Мэр столицы Мьюриель Баузер, хотя и признала, что действия президента «тревожны и беспрецедентны», увидела в происходящем возможность улучшения ситуации в городе. При этом она сослалась на статистику, которая показывает, что уровень преступности в Вашингтоне сокращается. Это подтвердила и Ассоциация мэров-демократов. «Давайте проясним: уровень преступности снизился в большинстве крупных городов, включая Вашингтон, округ Колумбия, несмотря на Дональда Трампа, а не благодаря ему. Хотя еще многое предстоит сделать, мэрам нужен федеральный партнер, который будет работать с ними, а не против них»,— говорилось в заявлении организации.

«Хотя журналисты и политики, распространяющие фейковые новости, изо всех сил пытаются утверждать обратное, реальность такова, что столица нашей страны далека от безопасности»,— утверждается между тем в информационном бюллетене Белого дома, который был разослан в понедельник, 11 августа.

В частности, в 2024 году в Вашингтоне (округ Колумбия) было зафиксировано 27,3 убийства на 100 тыс. жителей — это четвертый показатель среди городов США.

Почти в шесть раз выше, чем в Нью-Йорке. Более того, отмечалось в бюллетене, «если бы Вашингтон, округ Колумбия, был штатом, в нем был бы самый высокий уровень убийств среди всех штатов страны». Там же добавлялось, что «уровень убийств в Вашингтоне примерно в 3 раза выше, чем в Исламабаде (Пакистан), и в 18 раз выше, чем в Гаване (Куба), где правит Компартия».

Издание The Hill отмечает, что аргументы есть у обеих сторон. Статистика действительно показывает, что уровень преступности в округе резко снизился за последние два года, но в прошлом году было зафиксировано 187 убийств, что все еще превышает показатели лет, предшествовавших пандемии COVID-19.

Екатерина Мур