Власти Свердловской области закроют долги перед Среднеуральском

Правительство Свердловской области в ходе корректировки бюджета региона предусмотрит средства на закрытие долгов перед Среднеуральском за прошедший период, рассказал губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. По его словам, в 2024 году областные власти пообещали поддержать ряд проектов муниципалитета, однако после их реализации так и не выделили необходимое финансирование для оплаты работ. Как рассказал «Ъ-Урал» мэр Алексей Стасенок, это стало причиной признания Среднеуральска «неплатежеспособным», поскольку город не смог покрыть расходы из собственного бюджета.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ



В ходе пресс-конференции господин Паслер подчеркнул, что ситуация на территории «стабильна». «Сказать, что муниципалитет требует внешнего управления, я не согласен. Да, были старые долги, их не закрыли, но что теперь, закроем. Глава ко мне пришел, все показал, говорил о том, что ему обещали и не дали»,— пояснил губернатор. Он подчеркнул, что на сегодня не видит проблем, которые могли бы серьезно повлиять на ситуацию в Среднеуральске.

Власти Свердловской области признали Среднеуральск «неплатежеспособным» и поручили разработать пятилетний план по восстановлению финансовой устойчивости города совместно с областным министерством финансов 10 ноября. Алексей Стасенок тогда заверил, что намерен разрешить ситуацию до конца 2025 года. В интервью «Ъ-Урал» он подчеркнул, что не отказывается от планов строительства 140 тыс. кв. м. жилья с коммерческой недвижимостью, запуска «Ласточки» в центр города и увеличения населения территории в два раза до 2040 года.

Подробнее о проектах Среднеуральска и вызовах перед ним — в интервью Алексея Стасенка «Ъ-Урал».

