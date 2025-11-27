В ФБР опровергли смерть раненных у Белого дома военнослужащих Нацгвардии США

Директор ФБР Каш Патель сообщил журналистам, что двое военнослужащих Национальной гвардии, которые получили огнестрельные ранения в центре Вашингтона, находятся в критическом состоянии. Таким образом он опроверг сообщение губернатора Западной Вирджинии о гибели пострадавших.

«Двое наших отважных солдат Национальной гвардии... подверглись дерзкому нападению в ходе ужасающего акта насилия. Они получили огнестрельные ранения. Их состояние критическое»,— сообщил господин Патель (цитата по AFP).

Стрельба в Вашингтоне произошла накануне, в 1,5 км от Белого дома. Нападавший жив, он был ранен при задержании и сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщил президент США Дональд Трамп. Власти США не знают мотивов преступления, сообщал вице-президент Джей Ди Вэнс.