Губернатор сообщил о смерти раненных у Белого дома военнослужащих Нацгвардии США

Военнослужащие Национальной гвардии США, которые были ранены при стрельбе рядом с Белым домом, скончались от полученных ранений в больнице. Об этом написал губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси в соцсети Х. Позже губернатор сообщил, что он получает противоречивые сведения о состоянии пострадавших и пообещал предоставить более полную информацию позже.

Господин Морриссии сообщил, что двое раненых служили в Национальной гвардии Западной Вирджинии. «Мы находимся в постоянном контакте с федеральными властями по мере продолжения расследования»,— написал губернатор.

Стрельба в Вашингтоне произошла накануне, в 1,5 км от Белого дома, около 22:20 мск (14:20 по местному времени). Власти США пока не знают мотив стрелявшего, сообщил заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Помимо военнослужащих, при стрельбе был ранен еще один человек, следует из заявления представителя местной пожарной службы. О его состоянии не сообщается. Сам преступник, совершивший нападение, был тяжело ранен при задержании, сообщал президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что стрелявший заплатит высокую цену за содеянное.