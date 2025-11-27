Необычайный кофе

На фоне взлета цен на один из самых популярных напитков у россиян — кофе, а также усиления в обществе тренда на здоровый образ жизни (ЗОЖ), в России растет рынок заменителей. Что будет с ценами на горячие напитки в ближайшем будущем и стоит ли ожидать массового перехода на альтернативные варианты, выяснял «Ъ-Review».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кофейный максимум

За прошедший год цены на кофе стремительно выросли как в кофейнях, так и в рознице. Так, по данным аналитического центра «Чек Индекс», средний чек в кофейне с прошлого сентября увеличился на 17% и составил 463 руб. Средняя цена за чашку кофе в октябре 2025 года была 213 руб.— это на 15% выше уровня прошлого года. В структуре продаж преобладает «белая чашка» (капучино, латте и так далее) — 80,1% при средней цене 147 руб. (на 13% выше уровня 2024 года). Соответственно, на долю «черной чашки» (эспрессо, американо и так далее) приходится 19,9% от всех чашек при средней цене 229 руб. (на 17% выше уровня прошлого года).

В рознице кофе тоже значительно подорожал. В сентябре 2025 года по отношению к сентябрю 2024 года средние розничные цены на натуральный растворимый кофе в России выросли на 18,3%, до 4 тыс. руб. за 1 кг, на натуральный кофе в зернах и молотый — на 29,3%, до 1,994 тыс. руб. за 1 кг, следует из данных «АБ-Центра».

Главной причиной подорожания эксперты называют рост мировых цен, связанный с дефицитом сырья и повышением спроса.

«На мировые цены повлияли неблагоприятные климатические условия в ключевых регионах производства кофе, геополитическая напряженность, рост логистических издержек»,— объясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По данным исследования аналитиков «АБ-Центра», мировые цены на кофе росли с осени 2023 года вплоть до марта 2025-го. В октябре 2023 года цены на кофе арабика, по данным The World Bank, составляли $4,05 за 1 кг, на кофе робуста — $2,62 за 1 кг. В феврале 2025 года они подскочили до $9,05 и $5,81 за 1 кг соответственно, то есть увеличились более чем в два раза. Впоследствии цены немного скорректировались. В июле 2025 года цены на арабику и робусту упали до $7,18 и $3,69 за 1 кг соответственно. Однако уже в августе они вновь начали свой рост и в сентябре 2025-го достигли значений $8,83 и $4,66 за 1 кг соответственно — почти обновили мартовский рекорд.

Ситуация осложняется тем, что популярность кофе в мире растет — в странах Азии, например, спрос существенно превосходит предложение. В Китае и Индии потребление кофе выросло на 10%, уточняет господин Щербаченко.

При этом производство кофе в России увеличивается. С января по сентябрь выпущено 65 тыс. тонн кофе — на 18% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили «Ъ-Review» в Минсельхозе РФ. Наибольших значений производство обжаренного кофе в России достигло в июле 2025 года — 8,29 тыс. тонн. Наименьшие показатели зафиксированы в январе 2024 года: 4,86 тонны. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп роста составил 17,93%, говорится в исследовании аналитического агентства «Агроан». С учетом динамики производства в январе—августе аналитики прогнозируют производство в 2025 году на уровне 89,1 тыс. тонн.

Однако практически полная зависимость от импортного сырья (кофе традиционно импортируется из стран Латинской Америки, таких как Бразилия, Колумбия) и ряд других факторов не дадут опуститься ценам на российском рынке. «В краткосрочной перспективе ожидать снижения цен на кофе вряд ли стоит на фоне динамики мировых цен, превышения мирового спроса над урожаем и роста издержек (логистика, тарифы ЖКХ, расходы на оплату труда и прочее). Стоимость кофе на бирже продолжает оставаться высокой. На 26 ноября 2025 года биржевые цены были на 6,4% выше, чем в прошлом месяце, и на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— пояснил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Чай без драмы

На волне подорожания кофе эксперты еще весной прогнозировали рост цен на другой популярный напиток, чай, на 20–30%. Однако этого не случилось. Так, в рознице в ноябре 2025 года, по данным «АБ-Центра», 1 кг чая черного байхового стоил 1361,15 руб. Годом ранее его цена составляла 1274,51 руб. за килограмм. Подорожание составило 6,8% — ниже уровня официальной инфляции, а зеленого чая за год (на октябрь 2025 года) — всего 4,7% в рознице.

В случае с производством чая, как и с кофе, самая большая статья расходов — это стоимость сырья. «В течение года мы видели рост цены на сырье для чайной отрасли, но не такой драматичный, как для кофе. Также на себестоимость влияют логистика, трансакции, сложные схемы оплаты. Плюс на производителей давит высокая ключевая ставка Центробанка, от которой зависит стоимость банковских кредитов. Дорожают бензин, электроэнергия и прочее — все это отражается на себестоимости продукта и, соответственно, формирует отпускные цены у производителей»,— отмечает генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Но решающее слово за ритейлерами, которые определяют цену в рознице и могут продавать продукт как с положительной, так и с отрицательной наценкой для повышения спроса. «Поэтому в целом мы не видим такого существенного роста конечной цены на чай, как на кофе»,— резюмирует эксперт.

При этом в России снижается производство упакованного чая — как черного, так и зеленого. По данным «Агроан», в 2024 году в России было произведено 99,59 тыс. тонн упакованного черного чая. В январе—августе 2025 года производители получили 60,22 тыс. тонн, что на 8% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

За последний месяц лета текущего года было произведено 6,25 тыс. тонн, что на 13% ниже показателей августа 2024 года. Аналитики отмечают, что внутреннее производство фактически не растет с 2019 года. В 2024 году оно осталось на том же уровне, а в 2025 году вообще снизилось.

Что касается упакованного зеленого чая, то в 2024 году в России было произведено 12,48 тыс. тонн, сообщает «Агроан». В январе—августе 2025 года произвели 7,2 тыс. тонн, что на 19,1% ниже аналогичного показателя предыдущего года. В августе 2025 года было произведено 802 тонны, что на 10,4% ниже показателей августа 2024 года.

Импорт чая, судя по информации из различных источников (полные данные не публикуются в открытом доступе с марта 2022 года), также сократился. Например, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза, до $105 тыс., уменьшились поставки чая из Японии — об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные японской таможни. А в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза упали поставки чая из Китая — до $2,5 млн.

Тем не менее дефицита чайных продуктов на прилавках магазинов нет. В краткосрочной перспективе эксперты также не ожидают существенных ценовых колебаний на чайном рынке.

Альтернативная реальность

Несмотря на то что чай в последнее время существенно выгоднее по цене для потребителя, вряд ли он сможет серьезно потеснить кофе.

По данным исследования «Ромира», на сегодняшний день все виды чая менее популярны, чем кофе в целом. По результатам опросов выяснилось, что кофе — абсолютный лидер утреннего ритуала россиян: кофе с молоком выбирают 38%, а черный кофе и кофе со сливками — 24% и 15% респондентов соответственно.

Все виды чая (черный — 21%, зеленый — 13%) менее популярны, чем кофе в целом.

Также маловероятно, что потребители начнут употреблять кофе исключительно дома, что может существенно снизить траты по этой статье расходов. «Статистика показала, что потребление кофе в России прочно вошло в культуру как ритуал: для 60% людей это источник удовольствия и эмоциональная пауза. Мы видим, что привычка потреблять кофе вне дома сохраняется даже в кризис. Для заведений HoReCa категория “кофе” — это ключ к лояльности покупателей, ведь две трети визитов гости совершают в том числе за этим напитком»,— отмечает директор по работе с клиентами в сегменте HoReCa «Ромира» Маргарита Абрамкина.

Популярность кофе сегодня неоспорима, согласен Рамаз Чантурия. По его словам, рост потребления кофе уже привел к снижению потребления чая в России и вряд ли эта тенденция изменится. «По нашим наблюдениям, объем потребления горячих напитков за последние 20 лет вырос совсем немного. Но количество чашек кофе увеличилось, а чая — упало. Кофе стал более популярным и востребованным продуктом, чем чай, в последние годы»,— считает глава «Росчайкофе».

«Как говорят поклонники кофе, “альтернатива кофе — это кофе”. Хотя некоторые потребители действительно переходят сегодня на кофейные напитки и чай. Но пока снижения потребления кофе в сегменте массмаркета не происходит. В настоящий момент наблюдается рост в продажах зернового молотого кофе, хотя в начале года был отток в сторону потребления растворимого кофе. Становится очень популярным новый вид упаковки молотого кофе — кофе в дрипах. Сети активно расширяют ассортимент кофе в дрипах, в кофейнях также много таких предложений»,— рассказал Дмитрий Леонов.

В то же время параллельно с чайно-кофейным рынком в России интенсивно развивается рынок заменителей кофе. И вот эти продукты — кофе без кофеина, фитокофе, цикорий — могут занять весомую долю на рынке горячих напитков уже в ближайшее время.

По данным Минсельхоза РФ, за девять месяцев текущего года было произведено свыше 77 тыс. тонн этой продукции, что на 1,8% выше прошлогоднего показателя.

Интерес к альтернативным напиткам растет на фоне тренда на заботу о своем здоровье, наличия разнообразных вкусов и даже как дань моде, говорит Петр Щербаченко. В итоге на рынке напитков увеличиваются доли чая матча, цикория, ячменных и ржаных напитков. Особое место списке альтернатив занимает в цикорий. «Спрос в России на цикорий растет на 15–20% в год. Его популярность связана с трендами на ЗОЖ, выраженным тонизирующим эффектом и более низкой стоимостью по сравнению с кофе»,— считает господин Щербаченко.

К слову, сегодня это общемировая тенденция. Причем в истории уже были периоды, когда цикорий использовали как заменитель кофе во времена его дефицита, например в годы Великой депрессии и Второй мировой войны. Однако в последние десятилетия он переживает новое возрождение благодаря трендам на здоровое питание, пояснили в «Агроэкспорте». «За последние десять лет мировой спрос на напитки из цикория демонстрирует устойчивый рост. Если в начале 2010-х наблюдался спад на рынках Европы, то к 2024 году глобальный рынок вновь достиг рекордных объемов. По оценкам, он может вырасти до $1,23 млрд к 2030 году при среднем ежегодном росте около 6,5%»,— рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

В России рынок цикория пока относительно небольшой (2–3 млрд руб.) по сравнению с рынком кофе (более 100 млрд руб.). Но впечатляющая динамика его роста позволяет говорить о том, что это направление может перейти из нишевых в значимый сегмент рынка, считает Дмитрий Леонов.

Юлия Житникова