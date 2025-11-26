В центре Сочи заработали первые специализированные парковки для СИМ

В Сочи завершена реализация пилотного проекта по созданию специализированных парковок для средств индивидуальной мобильности. Проект был запущен администрацией города совместно с операторами проката СИМ и направлен на разгрузку тротуаров в наиболее загруженных пешеходных зонах курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Как отмечают в мэрии, размещение парковок должно решить проблему хаотичной стоянки электросамокатов на узких тротуарах, где их использование затрудняет движение пешеходов. Проект позволил интегрировать средства индивидуальной мобильности в существующую инфраструктуру и сделать их использование более упорядоченным.

По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, с конца июня в Центральном районе города создано 10 бесплатных парковок на шести улицах — Кооперативной, Несебрской, Войкова, Конституции СССР, Воровского и Роз. Все площадки оборудованы в парковочных карманах рядом с пешеходными переходами, отделены делиниаторами, имеют удобный съезд и обозначены специальными знаками. Нововведение уже позволило снизить число случаев, когда электросамокаты оставляют в неположенных местах.

Сейчас ведется работа по включению дополнительных парковочных зон в действующий проект организации дорожного движения. На территории города также действуют 37 зон полного запрета и 47 зон ограничения скорости движения СИМ — в парках, скверах и набережных. Операторы проката обновили программное обеспечение, чтобы обеспечить соблюдение этих правил на соответствующих участках.

Мария Удовик