Депутат Немкин назвал блокировку WhatsApp «вопросом времени»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России — «лишь вопрос времени». Он отметил, что за последние месяцы комитет наблюдает «тревожную динамику» по количеству атак на пользователей.

По данным господина Немкина, количество атак на пользователей увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Депутат связывает это с нежеланием мессенджера работать по требованиям российских регуляторов. «Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени»,— написал Антон Немкин в Telegram-канале.

В конце октября жители регионов начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор подтвердил, что принимал «меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров». Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявлял, что ограничение «сбило волну мошеннических действий».