Боярский: запрет звонков в Telegram и WhatsApp помог в борьбе с мошенниками

Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) в России полностью себя оправдало, заявил ТАСС глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. По его словам, число случаев мошенничества с использованием этих мессенджеров снизилось в разы.

Решение Роскомнадзора господин Боярский назвал «абсолютно правильным, своевременным». Он подчеркнул, что оно «сбило волну мошеннических действий».

Что касается отечественного Max, в нем, по словам депутата, «абсолютно по-другому реализована структура безопасности». Он добавил, что у мессенджера есть «специальная служба», которая реагирует на жалобы пользователей и оперативно блокирует подозрительные аккаунты.