Алексей Орлов рассказал о переезде регионального правительства на ВИЗ-Правобережный

На правом берегу Верх-Исетского пруда планируют построить правительственный квартал, обустроить набережную и реконструировать ул. Татищева. Об этом во время объезда ВИЗа рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Планы никуда не делись, губернатор такую задачу ставит. Разработаны уже несколько эскизных вариантов»,— рассказал господин Орлов.

Напомним, в 2019 года губернатор Евгений Куйвашев предложил перенести областное правительство в район ВИЗ-Правобережный. Глава региона объяснил это необходимостью разгрузить центр Екатеринбурга. В январе 2022 года господин Куйвашев рассказал о планах продать правительственные здания под офисные центры и жилье, и на вырученные средства построить новое здание, где разместятся все структуры правительства.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте