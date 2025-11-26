На Кубани объявили беспилотную опасность

В приложении МЧС России опубликовано сообщение о введении на территории Краснодарского края режима «беспилотной опасности». Ведомство предупреждает о риске падения беспилотных летательных аппаратов и рекомендует гражданам незамедлительно перейти в укрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям, находящимся в помещениях, предлагается отойти от окон и расположиться в помещениях без остекления. Тем, кто оказался на улице, советуют укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Пассажирам транспорта рекомендуется покинуть его и переместиться в защищенные зоны либо в естественные укрытия на местности.

МЧС призвало жителей края по возможности находиться в подвалах или других защитных сооружениях и соблюдать предосторожность до отмены оповещения.

Вячеслав Рыжков