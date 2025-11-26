Германия создаст подразделения с дронами-камикадзе в 2027 году

Командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг заявил, что бундесвер планирует создать воинские подразделения, вооруженные ударными БПЛА. Первая такая батарея должна быть создана в 2027 году, а к 2029-му их должно быть уже шесть.

«Мы уже начали тестирование»,— заявил господин Фройдинг. Как отмечает Der Spiegel, речь идет о так называемых барражирующих боеприпасах, которые также называют дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что германские вооруженные силы будут помогать полиции в борьбе с беспилотниками. Германская полиция и спецслужбы почти ежедневно сообщают о подозрительных БПЛА на территории страны, в том числе над военными объектами. По новому закону предполагается, что бундесвер предоставит оборудование для обнаружения беспилотников и защиты от них, а в исключительных случаях будет их сбивать.

Яна Рождественская